Presidente Lula, governador Helder e autoridades brasileiras visitam centro de pesquisa da Huawei

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, visitou um centro de pesquisa e desenvolvimento da Huawei, em Xangai, na China, nesta quinta-feira (13). Entre as autoridades que integravam a comitiva do petista na visita estava o governador do Pará, Helder Barbalho.

Lula e Helder visitam centro de pesquisa da Huawei (Ricardo Stuckert/PR)

A Huawei tem posição de destaque no mercado de infraestrutura de telefonia celular e está no Brasil há 25 anos. A companhia chinesa permaneceu no País, no mercado 5G, recentemente adotado. Durante o encontro, o presidente e a primeira-dama experimentaram um óculos de realidade virtual da companhia. Eles estavam acompanhados de Liang Hua, CEO da Huawei.

Lula e as demais autoridades que o acompanhavam foram recepcionados ao som de ‘Garota de Ipanema’, tocada ao vivo.

Vejas as imagens da visita do presidente ao centro: