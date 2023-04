Lula, Helder e outras autoridades participam da posse de Dilma como presidente do banco do Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador do Pará, Helder Barbalho, e outras autoridades brasileiras que acompanham Lula na comitiva que viajou para a China participaram, nesta quinta-feira (13), da posse de Dilma Rousseff como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como "banco dos Brics", bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A cerimônia foi realizada em Xangai, onde fica a sede da instituição.

Indicada pelo governo Lula, a ex-presidente do Brasil teve o nome aprovado por um comitê do NBD, no mês passado, e deve ficar à frente do banco até julho de 2025. A instituição é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países do bloco. Além dos cinco países que originalmente fazem parte do Brics, no ano de 2021, Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai passaram a integrar o banco.

"Assumir a presidência do NBD é, sem dúvida, uma grande oportunidade de fazer mais para os países dos Brics, mas não somente para os seus membros, mas também para os países emergentes e em desenvolvimento", declarou Dilva.

O presidente Lula ressaltou a saída do Brasil do Mapa da Fome da ONU durante a gestão petista. "Ao mesmo tempo, o Brasil se tornou a 6ª maior economia do planeta. Estou certo de que a experiência da @dilmabr ao governar o Brasil se renovará à frente deste importante instrumento para o desenvolvimento", afirmou. "Queremos compartilhar com todos os países a experiência de crescimento econômico com inclusão social que o Brasil viveu durante meu governo e da @dilmabr. As políticas públicas de nossos governos foram capazes de resgatar 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza", completou.

A governadora do Rio Grande do Norte publicou uma foto ao lado de Helder Barbalho e outros gestores a caminho da posse de Dilma.