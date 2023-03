Ministra Anielle Franco está na lista de Mulheres do Ano da revista Time

A revista Time elegeu a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, como uma das mulheres do ano em 2023. De acordo com a publicação, a ministra teve que assumir a dianteira na busca por justiça pela irmã, Marielle Franco, e pelas causas que ela defendia, como a igualdade racial. “Eu perdi o medo quando eles mataram a minha irmã. Agora eu luto por algo muito maior do que eu mesma”, declarou Anielle à publicação.

VEJA MAIS

Marielle Franco, que era vereadora pelo Rio de Janeiro, e o motorista Anderson Gomes, foram mortos a tiros durante um atentado em março de 2018. Atualmente com 38 anos, a mesma idade que Marielle tinha quando foi assassinada, Anielle é hoje a ministra do governo Lula responsável por cobrar políticas públicas a segmentos da população historicamente marginalizados.