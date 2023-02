Caso Marielle Franco: Flávio Dino determina abertura de inquérito na PF para ampliar investigações

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou em suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, que determinou a instauração de Inquérito na Polícia Federal (PF) para investigar todas as circunstâncias que envolveram os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, "a fim de ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa que perpetrou os homicídios".

"Estamos fazendo o máximo para ajudar a esclarecer tais crime", declarou Flávio Dino.

VEJA MAIS

Marielle e Anderson foram mortos a tiros durante um atentado em março de 2018. Desde que assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Dino tem afirmado que não irá poupar esforços para esclarecer os assassinatos.