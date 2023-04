Maior construtora chinesa firma acordo para investir em ferrovia do Pará

Nesta quinta-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Pará, Helder Barbalho, se encontraram com o presidente do conselho da China Communications Construction Company (CCCC), Wang Tongzhou. A CCCC é a maior construtora da China e os governantes brasileiros discutiram com Tongzhou a intenção de a empresa de investir na construção e posterior operação da ferrovia do Pará. As informações são de Guilherme Amado, do Metrópoles.

Nesta sexta-feira (14), Helder e Tongzhou irão assinar o Memorando de Entendimento da Ferrovia do Pará, que prevê investimentos de R$ 7 bilhões. A malha ferroviária proposta irá interligar o porto de Vila do Conde, em Barcarena, no nordeste do Pará, a municípios do sudeste paraense, como Marabá e Parauapebas, e de lá até Açailândia, no Maranhão, com a Ferrovia Norte-Sul.

A construção da ferrovia é um projeto de infraestrutura considerado importante para a região e deve aumentar a capacidade de escoamento da produção de minério de ferro e grãos do Pará. A reunião entre os governantes brasileiros e o presidente do conselho da CCCC sinaliza a disposição de investidores estrangeiros em contribuir para o desenvolvimento do país.

A CCCC é uma empresa com grande experiência em construção de infraestrutura de transportes, tendo construído, por exemplo, o Canal do Panamá e o maior porto do mundo em Xangai. A empresa tem interesse em investir no Brasil e já está presente no país em outros projetos, como o Porto de São Luís, no Maranhão.