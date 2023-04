Risco ao volante

Estradas ruins, congestionamentos, alto custo de manutenção e taxa de mortalidade fazem do Brasil o 2º pior país para dirigir.

Inflação dá trégua

A inflação desacelerou para todas as faixas de renda em março, divulgou o Ipea. Famílias de renda baixa foram as mais beneficiadas.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China.”

Lula, durante reunião com Xi Jinping, presidente chinês. Petista faz visita oficial ao país acompanhado de ministros e da primeira-dama, Janja.

VAZAMENTO

FOTOS

A confirmação do vazamento de fotos do corpo da cantora Marília Mendonça, tiradas durante a necropsia para investigar a causa da morte da artista, é uma notícia, no mínimo, estarrecedora. As imagens se espalharam rapidamente em aplicativos de mensagens e, infelizmente, a internet, nesses casos, parece se tornar uma “terra sem lei”. Mas, em respeito à ética jornalística, à família e aos milhares de fãs da cantora, os veículos do Grupo Liberal, assim como outros grandes veículos de comunicação, não reproduziram as fotos vazadas.

CRIME

É importante lembrar que os responsáveis pelo compartilhamento de fotos, imagens e vídeos de pessoas falecidas atentam contra o artigo 212 do Código Penal Brasileiro, que trata do vilipêndio a cadáver. As autoridades de Minas Gerais, onde o caso foi registrado, investigam se servidores públicos do Instituto Médico Legal têm envolvimento no vazamento. Em caso positivo, eles poderão responder também pelo crime de violação de sigilo funcional, conforme previsto no artigo 325 do Código Penal. A cantora Marília Mendonça foi uma das artistas mais populares do Brasil e faleceu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021. É lamentável que, mesmo após sua morte, a artista não tenha tido o devido respeito e a privacidade garantidos.

PRAÇA

BÍBLIA

A praça da Bíblia, um dos equipamentos públicos mais conhecidos de Ananindeua, será entregue hoje dividindo opiniões, após ter ganho diversos elementos que remetem somente à corrente evangélica pentecostal. Para arrematar o tom religioso, a prefeitura decidiu inaugurar o espaço com um grande show gospel durante toda a tarde, e que terá como principal atração o cantor Fernandinho, da mesma corrente religiosa.

POLÊMICA

Para completar a polêmica, o vereador Zezinho Lima (PL) gravou um vídeo informando que a reforma da praça foi pedida por ele em requerimento de 2021. Foi o suficiente para um blogueiro da cidade, que em um passado recente era amigo íntimo do vereador, gravar um áudio em grupos dizendo que agora apareceu muito “pai da criança”, e que neste caso quem deveria ir lá entregar a obra não é o prefeito da cidade, e sim os vereadores “que pediram, que clamaram, que lutaram, que é tanta luta que parece MMA nesta câmara”, diz o áudio.

RESPOSTA

No mesmo tom, Zezinho Lima gravou outro vídeo mostrando o requerimento, com data de 1º de junho de 2021, e afirmou: “Não, meu amigo, requerer é um papel do vereador. Entregar é o papel do prefeito. Para você ter uma ideia como eu sou um cara tão humilde que nem lá amanhã irei na inauguração. Desejo muito sucesso a todas as pessoas que vão usar aquela praça, mas deixo a inauguração para o prefeito”. Os áudios circularam na internet.

CENSO

DIFICULDADE

Apesar de toda a campanha, muita gente ignorou os apelos e ainda não respondeu ao censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados serão fundamentais para o desenho de políticas públicas. Em Belém, o bairro do Umarizal, na área central de Belém, habitado pela classe média, entrou na lista dos que tiveram as maiores taxas de “Não resposta” (recusas + morador ausente). A maioria dos que não responderam mora em condomínios. Há problemas também em Batista Campos, Nazaré e Reduto. Para sensibilizar os moradores, servidores do IBGE vão fazer hoje uma ação na praça Brasil. O superintendente do IBGE no Pará, Rony Cordeiro, falará pessoalmente com moradores da área para tentar reverter esse quadro.

SABERES

PLANTAS

O projeto do curso de Biologia da Universidade Federal do Pará (UFPA), do campus de Soure, denominado Mulheres que Plantam, começa a dar resultado nas atividades de pesquisa e extensão junto às produtoras e extrativistas da região do Marajó. Os objetivos - além de incentivar a produção de alimentos e essências da floresta, como a andiroba e a copaíba - são identificar os saberes e práticas ancestrais dessas mulheres, fortalecer a segurança alimentar e gerar emprego e renda para as famílias envolvidas direta e indiretamente no projeto.

Em Poucas Linhas

- A Comissão de Agricultura, Terras, Indústria e Comércio e Serviços (Catic), da Assembleia Legislativa do Pará, fez, ontem, visitas ao sudeste paraense.

- Presidente da Comissão, o deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos) teve encontros com lideranças do setor produtivo de Marabá. Hoje o encontro será realizado com produtores de Parauapebas.

- O novo secretário de Mineração (Sedeme), Paulo Bengtson, conseguiu, em uma semana, cancelar um contrato vigente há mais de 15 anos na administração do Espaço São José Liberto e do projeto de Gemas e Joias, de artesanato e moda.

- A rescisão do contrato causou a demissão de 35 funcionários, que tiveram que desocupar as salas às pressas.

- A informação é que no espaço vai ser instalada a Sedeme, com mais de 100 funcionários.

- O município de Soure vai sediar, nos dias 18 e 19 próximos, o I Fórum Estadual do Programa de Saúde nas Escolas (PSE), reunindo técnicos de vários municípios do Marajó oriental.

- Na ocasião, profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social irão discutir novas estratégias e metodologias a fim de atender melhor os estudantes.

- O promotor de Justiça titular da 3ª Procuradoria de Justiça de violência doméstica e familiar, Franklin Lobato Prado, foi eleito representante do Pará no Conselho Nacional do Ministério Público. Prado é graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, Portugal.

- O auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Charles Alcantara, foi reeleito presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará. O mandato é de três anos e a posse da nova gestão será em junho.