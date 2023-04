Presidente Lula é recebido por xeique e negocia acordos comerciais nos Emirados Árabes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, estiveram nos Emirados Árabes Unidos para discutir acordos comerciais. Eles foram recebidos pelo presidente dos Emirados Árabes, xeique Mohammed bin Zayed al-Nahyan, em um banquete durante o Ramadã, período de jejum na religião islâmica.

Membros da comitiva brasileira e integrantes do governo emiradense assinaram diversos memorandos de entendimento, incluindo um entre o governo brasileiro e o governo dos Emirados Árabes sobre ação climática, em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 2023), que será realizada no país em novembro. Outro acordo foi assinado entre o governador da Bahia e o fundo financeiro de Abu Dhabi Mubadala Capital para a construção de uma fábrica de diesel verde e querosene de aviação sustentável.

O Brasil busca fortalecer relação com os Emirados Árabes, um dos três principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio, especialmente no setor do agronegócio. A nação árabe é também um dos maiores produtores de petróleo do mundo e já investiu US$ 10 bilhões no Brasil.

Essa é a segunda visita de Lula aos Emirados Árabes, tendo ido ao país pela primeira vez em 2003 durante seu primeiro mandato presidencial. O governo brasileiro esclareceu que a parada em Abu Dhabi, realizada na volta da viagem à China, ocorreu a convite do governo dos Emirados Árabes Unidos e informou que as despesas foram pagas pelo país.