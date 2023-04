Presidente Lula vai a Abu Dhabi para negociar acordos comerciais e de meio ambiente; vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou, na manhã deste sábado (15), em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, onde irá participar de uma rodada de reuniões com o presidente e emir de Abu Dhabi, xeique Mohammed bin Zayed Al Nayhan. Está é a segunda vez que o presidente visita o país. A primeira foi em dezembro de 2003, durante seu primeiro mandato presidencial. Veja:

Durante a visita, os chefes de Estado devem tratar de acordos comerciais, investimentos bilaterais e meio ambiente em reunião bilateral e outra ampliada, com a presença de empresários e investidores. Segundo informações da Presidência da República, a comitiva brasileira é composta por representantes de 30 empresas, de diversos segmentos, como mineração e carne.

Em 2022, o comércio entre os dois países alcançou a marca de US$ 5,7 bilhões. Foi registrado um aumento de 74% em relação a 2021, com superávit brasileiro de US$ 739 milhões, com grande destaque ao agronegócio, que responde por quase 60% da pauta de exportações brasileiras ao país.

Nas redes sociais, o presidente Lula publicou o momento da recepção no país asiático. "Já em Abu Dhabi", afirmou Lula na publicação. Ele aparece acompanhado da esposa Janja.

O mandatário, que esteve na China antes de ir aos Emirados Árabes, deve retornar ao Brasil no domingo (16).