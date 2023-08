Kate Middleton vai escondida a rave com suposta amante de William, diz Daily Mail

Kate Middleton, futura rainha do Reino Unido, fez algo que muitas pessoas não esperavam. De acordo com informações do site Daily Mail, a princesa de Gales foi a uma rave na Inglaterra acompanhada da modelo Rose Hanbury, apontada pela imprensa estrangeira como a suposta amante do príncipe William.

O tabloide britânico contou que a futura rainha da Inglaterra jantava com Hanbury e o marido, David, na casa do marquês e marquesa de Cholmondeley. Ela então decidiu ir ao evento. Essa foi a primeira vez que a esposa de William participou desse tipo de festa, segundo a publicação.

“Depois do jantar, um dos convidados sugeriu que Kate fosse ao festival”, disse uma fonte ao Daily Mail. Middleton ficou nervosa com a ideia, mas, depois de muita discussão com seus oficiais de proteção, optou por curtir a noite. O príncipe William não participou da ocasião.

Procurado, um porta-voz do palácio de Kensington não comentou a ausência do filho mais velho do rei Charles ao Daily Mail.

Para a imprensa britânica, no entanto, a noite animada de Kate foi definida como “exemplo mais recente da calorosa amizade entre o futuro rei e a rainha e os Cholmondeleys.”