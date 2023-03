Príncipe William e Kate Middleton têm brigas com troca de gritos e objetos atirados, diz autor

O casamento entre o príncipe William e Kate Middleton, membros da família real britânica, pode não ser tão tranquilo quanto parece. De acordo com o autor Tom Quinn, especializado na realeza, o casal teria brigas explosivas com direito a troca de gritos e objetos atirados entre eles. Os supostos episódios constam no livro “Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family” (“Juventude Dourada: Uma História Íntima de Crescer na Família Real”, em tradução livre), escrito por Quinn e lançado recentemente.

VEJA MAIS

A publicação é baseada em entrevistas com funcionários do Palácio de Buckingham e membros da própria realeza. Segundo Quinn, quando o príncipe está zangado com sua esposa, ele a chama de “querida” com “sinais de aborrecimento” que podem ser detectados em seu tom. No entanto, a relação do casal nem sempre é marcada por confusões, eles também “se aconchegam”, como descreveu.

“É claro que, em particular, William e Kate, como todos os casais, brigam, gritam um com o outro e dizem coisas desagradáveis, mas Kate é apaziguadora por instinto, e William sempre cede, já que ele teve emoções mais do que suficientes. Turbulência, divórcio e ruptura quando criança”, escreveu o especialista em realeza. “Ele [William] odeia confrontos”, acrescentou.

Segundo Quinn, integrantes da família real sabem que o príncipe e a princesa de Gales não querem parecer “o casal perfeito que todos deveriam tentar imitar”. “Eles querem ser vistos como um casal comum, com o mesmo estresse de ter filhos, trabalhar e tudo mais que a vida traz”, reitera.