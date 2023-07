Príncipe William e Kate Middleton parabenizam rainha Camilla nas redes sociais; confira

Hoje, 17, a Rainha consorte Camilla, esposa do Rei Charles III completa 76 anos e o casal de Gales, Princípe William e Kate Middleton utilizaram a conta oficial no twitter da realeza para enviar os parabéns. “A very happy birthday to Her Majesty The Queen!” que em português significa: “Um muito feliz aniversário para sua Majestade a Rainha”. Confira!

William e Kate postaram no twitter “de Gales” uma homenagem a Rainha consorte, celebrando seu 76º aniversário. Nas redes sociais da família real britânica outros momentos foram compartilhados com as felicitações. Confira a publicação no Twitter: