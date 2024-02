Príncipe William fala pela primeira vez sobre câncer de rei Charles

O anúncio do câncer do rei Charles III pegou todos de surpresa. Porém, o público esperava pelo pronunciamento da família real. O filho mais velho do monarca, o príncipe William, falou então pela primeira vez desde após o diagnóstico ser revelado.

O príncipe de Gales participou, nesta quarta-feira (7), de um evento oficial e comentou o assunto.

Durante um jantar de gala em apoio à Air Ambulance Charity, de Londres, da qual é patrono desde 2020, William disse que “realmente aprecia a gentileza de todos”. As informações são do jornal Daily Mail.

O príncipe é o herdeiro direto na linha de sucessão, ou seja, a figura mais proeminente da monarquia agora que o rei está afastado.

William, que serviu como piloto de ambulância aérea em East Anglia, compareceu ao evento sozinho, já que Kate Middleton está em casa após uma cirurgia na região abdominal.

O evento ocorre anualmente e, este ano busca alcançar mais de um milhão de euros. A instituição de caridade espera substituir, com o montante reunido, dois helicópteros antigos até setembro.

O diagnóstico do rei foi anunciado nesta segunda-feira (05), mas ainda não se sabe o tipo de câncer. No entanto, Charles ficará afastado dos compromissos públicos, mas seguirá despachando normalmente.

Há pouco mais de uma semana, o rei passou por um procedimento para tratar um quadro de próstata aumentada. Ele ficou internado por alguns dias e, durante a hospitalização, uma “forma de câncer” foi diagnosticada.