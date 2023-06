Brasil e Espanha farão amistoso em 2024 de combate ao racismo

Brasil e Espanha se enfrentarão em um amistoso no próximo ano como parte das ações conjuntas das duas confederações no combate ao racismo. Essa partida está marcada para a primeira data Fifa de 2024, que ocorrerá entre os dias 18 e 26 de março. Apesar disso, ainda não foram divulgados a data e o local exatos do confronto. A CBF e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) têm fortalecido seus laços desde os incidentes de racismo envolvendo Vinícius Jr durante a última temporada da La Liga.

O último encontro entre Brasil e Espanha ocorreu na final da Copa das Confederações de 2013, com vitória da Seleção por 3 a 0 em um Maracanã lotado. Ao todo, essas duas equipes campeãs mundiais já se enfrentaram nove vezes, com cinco vitórias brasileiras, dois empates e duas derrotas, marcando 14 gols a favor e sofrendo oito contra.

Nas últimas semanas, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o presidente da RFEF, Luis Rubiales, têm mantido contato, juntamente com o embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite, para coordenar ações de combate ao racismo. No próximo dia 17, a partida entre Brasil e Guiné, em Barcelona, terá como foco central a luta contra o racismo.

A seleção brasileira, comandada interinamente por Ramon Menezes, iniciará sua preparação em Barcelona na próxima segunda-feira, dia 12, permanecendo lá até a partida contra Guiné, que ocorrerá no estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. Em seguida, o grupo seguirá para Lisboa, onde enfrentará Senegal no estádio José Alvalade.