Comissão do Governo da Espanha pune acusados de insultos racistas contra Vinícius Júnior

A comissão governamental responsável por combater denúncias de racismo no esporte divulgou, nesta segunda-feira (5), as punições aplicadas aos indivíduos acusados de insultar o atacante Vinícius Junior em dois incidentes distintos ocorridos durante os jogos contra o Atlético de Madrid e o Valencia, pelo Campeonato Espanhol 2022/23.

Três torcedores que proferiram insultos racistas contra o jogador brasileiro durante o confronto contra o Valencia, há duas semanas, foram multados em 5 mil euros e receberam uma suspensão de frequentar estádios por um ano. Já os quatro indivíduos acusados de pendurar um boneco vestindo a camisa do atacante antes do clássico contra o Atlético, em janeiro, foram multados em 60 mil euros e banidos dos estádios por dois anos.

A Comissão Permanente contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância, órgão vinculado ao Ministério do Esporte, é responsável por impor penalidades aos acusados de crimes de intolerância e tem sido objeto de grande atenção nas últimas semanas, à medida que o governo espanhol foi instado a tomar medidas diante dos repetidos episódios de racismo direcionados a Vinicius Junior.

As punições foram decididas em uma reunião ocorrida nesta segunda-feira, mais de cinco meses após o jogo contra o Atlético de Madrid, realizado em 26 de janeiro. Na ocasião, torcedores da equipe adversária do Real Madrid exibiram uma faixa na capital espanhola com a inscrição "Madri odeia o Real", acompanhada por um boneco com a camisa número 20 e o nome de Vinicius Junior.

Os quatro indivíduos acusados de racismo foram detidos apenas duas semanas atrás pelas autoridades policiais espanholas, dois dias após um novo incidente de racismo contra Vinícius Junior durante a partida contra o Valencia, no estádio Mestalla, que ganhou destaque na mídia esportiva tanto na Espanha quanto no Brasil. Os três torcedores acusados de se referirem ao jogador como "macaco" no jogo ocorrido em 21 de maio também foram alvo das punições divulgadas nesta segunda-feira.