Caso Vini Jr: Presidente da La Liga se reúne com embaixador do Brasil em Madrid

Javier Tebas, Presidente da Liga Espanhola, se reuniu em Madri nesta sexta-feira (27), com o embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite Ribeiro. O encontro se deu após o episódio de racismo contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior em uma partida do Real Madrid contra o Valencia, pela La Liga.

Na ocasião, as entidades afirmaram em comunicado que não há espaço para situações na sociedade para manifestações racistas, como as sofridas pelo jogador, firmando o compromisso de continuar lutando contra a tragédia que afeta o esporte.

“A Embaixada do Brasil e a La Liga condenam energicamente qualquer manifestação racista e se comprometem a seguir lutando contra essa tragédia que afeta o esporte e compromete a imagem da Espanha, um país acolhedor no qual podem prosperar esportistas de todas as origens, credos e etnias" , diz o comunicado.

A reunião é uma das medidas tomadas pelas entidades em resposta aos insultos racistas que Vinícius Júnior sofreu no último domingo (21), por torcedores do Valencia. Depois do episódio, Tebas deu declarações polêmicas para a mídia, rebatendo as críticas do jogador enquanto a falta de atitude da La Liga diante dos inúmeros casos de racismo durante a temporada do campeonato.

Após o ocorrido e a série de polêmicas por ter contrariado o jogador, Javier pediu desculpas a Vini Jr. pelas redes sociais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)