Após apresentar dores no joelho, Vini Jr. não será escalado para o jogo contra o Sevilla

Vini Jr. não participará do próximo duelo do Real Madrid, contra o Sevilla, no sábado (27), após reclamar de um desconforto no joelho esquerdo. O problema apresentado pelo jogador também o deixou fora do último confronto do time contra o Rayo Vallecano, no dia 24 deste mês.

Em uma coletiva, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que Vini Jr. ficará de fora do confronto de amanhã. "Não, ele não viaja porque não pode jogar. O joelho ainda incomoda. Ele não pode jogar, ponto", disse.

O brasileiro e os jogadores Benzema, Asensio e Mariano Díaz não participaram do treino do Real na manhã desta sexta-feira. O número 9 do Real também pode ficar fora do jogo contra o Sevilla por ainda apresentar dores no pé após ter sofrido um corte no jogo contra o Rayo que precisou levar dois pontos.

No jogo de amanhã, sábado, o Real disputará o último compromisso fora de casa na temporada 2022/2023. O embate final será no estádio do time, Santiago Bernabéu, no dia 4 de junho, contra o Athletic de Bilbao.