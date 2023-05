Após homenagens da torcida do Real Madrid, Vini Jr. agradece nas redes sociais: ‘los amo’

Na última quarta-feira (24), o Real Madrid realizou a primeira partida após os ataques racistas contra o atacante brasileiro do time, Vinícius Jr. Antes e durante o jogo, a torcida fez questão de demonstrar apoio ao jogador.

Em um primeiro momento, uma faixa foi estendida na arquibancada com os dizeres “Somos todos Vinícius. Basta Já”. Depois, aos 20 minutos de jogo, a torcida aplaudiu o brasileiro, o momento foi escolhido porque Vini Jr. veste a camisa número 20 na equipe espanhola.





Além da torcida, os companheiros de time de Vini Jr. também demonstraram apoio ao atacante, todos vestiram a camisa com o número 20, e antes do jogo começar posaram com uma faixa na qual estava escrito: “Racistas fora do futebol”.

Com os acontecimentos, rumores sobre o jogador deixar o clube circularam pelas redes sociais, no entanto, o brasileiro fez questão de tranquilizar a torcida merengue garantindo que não vai deixar o Real Madrid.