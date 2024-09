VÍDEO: Kate Middleton diz que terminou quimioterapia e retorna com agenda de atividades públicas

Em uma mensagem por vídeo divulgada nesta segunda-feira (09), a princesa de Gales, Kate Middleton, afirmou ter concluído a quimioterapia preventiva à qual foi submetida para tratar um câncer.

"Não posso dizer a vocês o alívio que é finalmente completar meu tratamento de quimioterapia. Os nove último meses foram muito difíceis para nós como família. A vida como a conhecemos pode mudar em um instante, e tivemos que encontrar uma forma de navegar as águas agitadas", declarou a princesa de Gales em vídeo.

Nas imagens, Kate aparece em um bosque junto de seu marido, o príncipe William, e os três filhos do casal.

"A jornada (de tratamento) de câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para as pessoas próximas. Com humildade, também nos coloca caraca a cara com nossas próprias vulnerabilidades de uma forma que nunca consideramos antes, e com uma nova perspectiva sobre tudo", acrescenta.