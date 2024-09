Sorvete de Paracetamol: conheça a origem do doce ‘cura ressaca’ que viralizou na web

O sorvete de Paracetamol, um sabor incomum que promete “curar a ressaca” após aquelas noites de bebedeira, repercutiu entre os internautas após uma imagem do doce viralizar nas redes sociais.

Apesar da repercussão recente, a imagem foi registrada em 2016. Naquele ano, Jan Nagelkerke, o dono da sorveteria holandesa Maddy's, produziu o sorvete com infusão de paracetamol para ser lançado no carnaval de uma vila local.

Segundo publicações da loja, o sorvete foi feito como uma brincadeira e exibido na vitrine da loja, no entanto, nunca foi comercializado.

Ao jornal holandês BN DeStem, Nagelkerke explicou que o sorvete de seis litros continha 20 pílulas do remédio, além de suco de limão para dar sabor. Ele contou que apesar de ter experimentado, achou melhor deixar aquele sabor só na brincadeira. “Joguei fora o resto do sorvete; definitivamente não era um dos meus melhores”, afirmou o empresário.

O homem também relatou que, apesar de nunca ter pensado em vender o sorvete e achar que seria só um piada de carnaval, ficou preocupado com a mistura de remédios com o doce e entrou em contato com autoridades de saúde. Foi quando descobriu que a prática era ilegal e removeu o produto de exposição.

De acordo com outra reportagem do BN DeStem, a Autoridade Holandesa de Alimentos e Segurança (NVWA) explicou que devido à alta dose de paracetamol contida no sorvete, a comercialização violaria as regulamentações de segurança alimentar. Por outro lado, se contivesse apenas uma pequena quantidade, ainda seria considerado um novo alimento, exigindo aprovação da Comissão Europeia.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)