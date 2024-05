Adeus ressaca? Conheça o novo gel que promete curar porre em minutos

Quem nunca experimentou os efeitos desagradáveis da ressaca após uma noite de bebedeira? Dores de cabeça, náuseas, vômitos, sensibilidade à luz e mal-estar geral são apenas alguns dos sintomas que podem tornar o dia seguinte à festa um verdadeiro pesadelo. Mas, se depender de um novo gel desenvolvido por pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich), o famoso porre poderá ser curado em minutos.

O estudo, publicado em 13 de maio na revista Nature Nanotechnology, apresenta um gel de proteína que quebra o álcool no trato gastrointestinal antes que ele entre na corrente sanguínea, reduzindo significativamente os sintomas da ressaca e os danos causados ao organismo.

A ressaca é uma reação natural do organismo à intoxicação pelo álcool. Para eliminar a bebida, o corpo sobrecarrega o fígado, o estômago e o intestino, o que resulta em uma série de sintomas desconfortáveis. Através de um processo químico inovador, o gel converte o álcool em ácido acético, uma substância menos prejudicial ao organismo.

Funcionamento e benefícios do gel

O gel é composto por proteínas comuns do soro do leite transformadas em fibrilas longas e finas por um processo de fervura prolongada. Ao adicionar sal e água como solvente, as fibrilas se ligam cruzadas, formando um gel com características únicas.

Para quebrar o álcool de forma eficaz, o gel é enriquecido com ferro, um elemento crucial para a reação química que converte o álcool em ácido acético. "Imergimos as fibrilas [de proteína] em um banho de ferro, por assim dizer, para poderem reagir efetivamente com o álcool e convertê-lo em ácido acético", explica Jiaqi Su, primeiro autor do estudo.

O gel também contém pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio, necessárias para iniciar a reação no intestino. Essas são produzidas pela mistura de glicose e nanopartículas de ouro, escolhidas como catalisador para o peróxido por sua alta eficiência e capacidade de permanecerem ativas por mais tempo no trato digestivo.

Ao encapsular ferro, glicose e ouro no gel, os pesquisadores desencadeiam uma série de reações enzimáticas que convertem o álcool em ácido acético, minimizando os efeitos da ressaca e protegendo o organismo contra os danos causados pelo acetaldeído, um subproduto tóxico da metabolização do álcool no fígado.

Prevenção e moderação

É importante ressaltar que o gel, apesar de eficaz na prevenção dos efeitos da ressaca e seus danos, não auxilia na diminuição do consumo de bebida alcoólica. Sua ação se limita ao álcool que ainda está no trato gastrointestinal, não sendo capaz de reverter os efeitos do álcool que já entrou na corrente sanguínea.

No entanto, o gel poderá ser utilizado como medida preventiva antes ou durante o consumo de bebida alcoólica, minimizando os sintomas da ressaca e os danos causados pelo acetaldeído. "É mais saudável não beber álcool. No entanto, o gel pode ser de particular interesse para pessoas que não querem abrir mão completamente do álcool, mas não querem sobrecarregar seus corpos e nem estão procurando ativamente seus efeitos", explica o Professor Raffaele Mezzenga do Laboratório de Alimentos e Materiais Macios no ETH Zurich.

