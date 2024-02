Suco detox cura ressaca: confira receita para ajudar a "expulsar" o álcool do organismo

É comum que no período do carnaval os foliões exagerem nas bebidas alcoólicas e fiquem com aquela dor de cabeça incômoda no dia seguinte. Uma ótima forma de ajudar o corpo a "expulsar" esses componentes do organismo de forma mais rápida e, assim, melhorar a ressaca, é apostando em alimentos com propriedades desintoxicantes, como os famosos sucos detox.

Vale lembrar que não existem alimentos milagrosos que façam a limpeza instantânea do organismo. O termo desintoxicação significa eliminar as impurezas que o organismo acumula e isso é feito principalmente por alguns órgãos, como o fígado e os rins, independentemente da composição da alimentação. Portanto, o que podemos fazer é dar suporte aos nossos órgãos, diminuindo o consumo de alimentos pesados que dificultem a digestão.

Confira a receita de um suco detox que ajuda a "curar a ressaca" para quem exagerou neste carnaval:

Ingredientes

- 1 pires de couve picada;

- 1 fatia média de melão;

- 3 folhas de hortelã;

- Suco puro de 1/2 limão;

- Gelo a gosto (opcional).

Modo de preparo

- Reúna todos os ingredientes e adicione ao liquidificador;

- Bata até obter uma mistura homogênea;

- Sirva em seguida com gelo, se desejar.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de O Liberal, Bruno Magno