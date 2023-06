Suco detox: oito receitas de como eliminar o inchaço e a retenção de líquidos

Os sucos com ingredientes termogênicos ajudam a eliminar a retenção de líquido do corpo. Este é o caminho para entender como eliminar o inchaço e a retenção de líquidos com suco detox. Isso porque, a combinação de frutas naturais com o gengibre - que acelera o metabolismo - pode fazer com que a temperatura do corpo aumente, e a digestão dos alimentos ocorre de forma mais rápida, favorecendo a perda de peso.

Pensando nisso, confira oito receitas de sucos detox que vão te ajudar a eliminar o inchaço e a retenção de líquido:

Receitas de sucos termogênicos para emagrecer

Os sucos naturais podem ajudar a eliminar as "gordurinhas" extras (Reprodução/ Redes sociais)

Mix de frutas

Ingredientes:

1 maçã com casca picada;

200 ml de água de coco gelada;

1 fatia de abacaxi picada;

25 g de gengibre descascado;

Folhas de hortelã a gosto.

Modo de preparo:

Basta todos os ingredientes no liquidificador e beba.

Detox de maçã

Suco detox de maçã (Reprodução/ Redes sociais)

Ingredientes:

500 ml de água gelada;

2 maçãs com casca;

1 suco de laranja;

1 gengibre s/ casca e picado;

½ talo de aipo.

Modo de preparo:

Basta todos os ingredientes no liquidificador e beba.

Suco verde

Ingredientes:

2 folhas de couve;

1 colher de sopa de gengibre ralado;

1 suco de limão;

½ pepino;

300 ml de água de coco.

Modo de preparo:

Basta todos os ingredientes no liquidificador e beba.

Detox de melancia com morango

Detox de morango com melancia (Reprodução/ Redes sociais)

Ingredientes:

1 fatia média de melancia;

1 pitada de canela em pó;

1 xícara de morangos lavados e sem o talo;

150 ml de água gelada.

Modo de preparo:

Basta todos os ingredientes no liquidificador e beba.

Detox de abacaxi com erva-doce

Detox de abacaxi com erva-doce (Reprodução/ Redes sociais)

Ingredientes:

3 fatias de abacaxi;

Folhas de hortelã a gosto;

300 ml de chá de erva doce gelado.

Modo de preparo:

Basta todos os ingredientes no liquidificador e beba.

Detox de laranja

Detox de laranja com mamão papaya (Reprodução/ Redes sociais)

Ingredientes:

1 laranja s/ sementes e casca;

2 fatias média de mamão papaya;

200 ml de água.

Modo de preparo:

Basta todos os ingredientes no liquidificador e beba.

Detox de menta

Ingredientes:

½ xícara de folhas de menta picada;

Suco de limão;

200 ml de chá verde gelado;

Gengibre fresco picado s/ casca.

Modo de preparo:

Basta todos os ingredientes no liquidificador e beba.

Detox de melão

Ingredientes:

250 ml de água;

1 fatia média de melão;

1 fatia média de abacaxi;

2 folhas de hortelã.

Modo de preparo:

Basta todos os ingredientes no liquidificador e beba.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)