Sucos funcionais: saiba o que tomar para ajudar na saúde e dar energia

Os sucos funcionais são bebidas feitas com frutas e vegetais que ajudam a fortalecer o organismo, a emagrecer ou prevenir o surgimento de doenças, como a anemia. As combinações dos ingredientes podem ser as mais variadas possíveis, o que proporciona a cada indivíduo um cardápio único e refrescante. Por isso, confira a lista com cinco opções de sucos funcionais que vão fortalecer a sua saúde:

Qual o melhor suco para saciar a fome?

Vitamina de banana com canela (Ilustração)

Para quem busca “matar” a fome sem comer algo calórico, a vitamina de banana com canela pode ajudar a acelerar o organismo humano. Além de possuir a capacidade de ser termogênico, o suco sacia a fome, evitando que você caia na tentação de “beliscar” o que não deve. Veja como fazer:

Ingredientes:



1 pitada de canela;

1/2 xícara de chá de leite de amêndoa;

1/2 xícara de chá de água;

2 colheres de sopa de mel;

1 banana.

Qual suco tomar para aumentar a imunidade?

Suco de laranja com cenoura (Ilustração)

A laranja e a cenoura são ricas em vitamina C e ajudam a dar um “up” a mais na imunidade. É uma excelente opção para quem busca melhorar a defesa do corpo. Veja como fazer o suco:

Ingredientes:

200 ml de água filtrada;

1 laranja sem casca e sem sementes;

1 cenoura pequena descascada e picada;

1/4 de colher de chá de açafrão ou cúrcuma.

Qual é suco para curar anemia?

Suco de abacaxi com couve e laranja (Ilustração)

Quem quer melhorar da anemia precisa ingerir laranja, abacaxi, que são frutas que contém vitamina C, além da couve, que possui cálcio, fósforo e ferro. Pensando nisso, saiba como preparar um suco que reúna toda essa carga energética:

Ingredientes:

2 folhas de couve picadas;

2 laranjas sem casca e sem sementes;

1 fatia média de abacaxi sem casca;

1 copo grande (250ml) de água.

O que tomar para fortalecer o coração?

Suco da casca da maçã (Ilustração)

A maçã e a aveia ajudam na absorção de gordura e glicose, sendo ótimas opções para quem quer diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Então, quem quer dar aquele “up” no coração, uma ótima dica é ingerir suco da casca da maçã. Veja como fazer:

Ingredientes:

1 maçã com casca;

1 laranja sem casca e sem sementes;

1 colher (sopa) de linhaça;

1 colher (sopa) de aveia em flocos finos;

1 copo grande (250ml) de água.

O que tomar para se recuperar da diarreia?

Suco de melancia (Ilustração)

Para quem adoeceu e ficou mal do estômago, a dica é beber muita água para recompor os nutrientes perdidos. Por isso, o suco passa a ser uma ótima opção para recuperar a saúde e fortalecer o organismo. Veja como fazer uma bebida para melhorar o fluxo intestinal:

Ingredientes:

1 fatia de melancia;

Folhas de capim-cidreira;

1 colher (sopa) de linhaça dourada;

1 colher (sopa) de gérmen de trigo;

1 copo (250ml) de água mineral.

