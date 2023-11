Empresa cria bebida que promete reduzir teor de álcool no corpo em 30 minutos

Uma boa notícia para aqueles que gostam de beber, mas, costumam exagerar nas doses. Está chegando no mercado um novo aliado para enfrentar a temida ressaca. Nos Estados Unidos, uma bebida inédita deve ser lançada ainda este ano e promete reduzir pela metade o teor de álcool no sangue em apenas 30 minutos.

A Safety Shot, cuja fórmula patenteada não foi revelada por seus criadores, promete minimizar a sensação de embriaguez que leva à ressaca e proporcionar uma sensação de bem-estar. Os fabricantes mencionam que a composição inclui vitaminas, nootrópicos e enzimas, mas mantêm a receita em segredo.

De acordo com a fabricante, as vendas iniciarão já em dezembro nos Estados Unidos, e a bebida estará disponível em farmácias de todo o país no primeiro semestre de 2024, conforme comunicado divulgado na segunda-feira, 30 de novembro.

O Safety Shot possui um sabor cítrico e tem a capacidade de restabelecer a sobriedade, reduzir a absorção do álcool remanescente no intestino, eliminar os efeitos do álcool já absorvido e hidratar o organismo, diminuindo, assim, a famigerada ressaca.

Uma pesquisa conduzida pela empresa envolveu um grupo de 40 pessoas que consumiram álcool durante uma hora e, após esse período, foram submetidas a um teste de bafômetro. Em seguida, foram divididas em dois grupos. Metade dos participantes ingeriu 180 ml do Safety Shot e aguardou mais meia hora antes de fazer o teste novamente.

Comparando os resultados, observou-se que a bebida acelerou a redução dos níveis de álcool em média seis vezes mais rápido. Aqueles que consumiram o líquido apresentaram apenas metade da quantidade de álcool registrada no primeiro teste de bafômetro.

No entanto, os pesquisadores salientam que o estudo foi de pequena escala e que um ensaio maior é necessário para confirmar os resultados. O início das vendas está previsto para ocorrer antes da divulgação desses resultados.

A marca enfatiza que a bebida não deve ser utilizada para burlar testes de alcoolemia e não endossa de forma alguma a combinação de consumo de álcool e direção. "Não apoiamos o consumo de álcool e direção em nenhuma circunstância. O Safety Shot jamais deve ser utilizado com essa finalidade", alerta a empresa.

Vale ressaltar que, como o produto não contém substâncias medicamentosas, ele não necessitou de aprovação prévia por parte das autoridades sanitárias. Entretanto, por não se qualificar como um medicamento, a bebida não passou por testes para comprovar a eficácia de seus supostos benefícios contra a ressaca.