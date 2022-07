'Pílula antirressaca' já é vendida no Reino Unido

Já está à venda no Reino Unido uma pílula antirressaca que promete reduzir efeitos do álcool no corpo. O medicamento é da marca sueca Myrkl, que afirma que este produto é o primeiro a decompor o álcool de forma eficaz. Com informações do portal IstoÉ.

Além disso, a empresa farmacêutica aponta que até 70% da bebida pode se dissolver no corpo em apenas uma hora. A cartela com 30 comprimidos está custando 30 euros.

Como tomar a ‘Pílula antirressaca’?

O tratamento é com dois comprimidos: o primeiro deve ser tomado 12 horas antes da ingestão de álcool e o segundo uma hora antes. Apesar da rapidez que a bebida alcoólica pode se decompor no corpo, a empresa diz que isso não vai impedir você de ficar bêbado.

“Marcando a primeira vez na história que um produto de consumo demonstra de forma eficaz e rápida a quebra do álcool, estamos muito animados por lançar este produto inovador no Reino Unido e na maioria dos mercados europeus", afirmou o CEO da Myrkl, Håkan Magnusson.

Do que é feita a ‘Pílula antirressaca’?

O medicamento que previne a ressaca é composto por probióticos, cisteína e vitamina B12. Esses três componentes ajudam a quebrar os subprodutos tóxicos do álcool no corpo e os transformam em dióxido de carbono e água, diminuindo o nível de etanol no fígado e dando mais disposição ao organismo.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)