Cientistas criam ‘Pílula antirressaca’ que promete reduzir efeitos do álcool no corpo

A empresa farmacêutica De Faire Medical criou o “Myrkl”, um medicamento para prevenir os efeitos de bebidas alcoólicas no corpo. Chamado de ‘Pílula antirressaca’, o comprimido foi feito em parceria com o Instituto de Ciência e Saúde Pfützner, da Alemanha, e promete quebrar as moléculas do álcool rapidamente. Entenda:

Para reduzir os efeitos da bebida no corpo, a indicação é que dois comprimidos sejam ingeridos uma hora antes de ingerir as bebidas. Os criadores afirmam que a pílula pode reduzir cerca de 50% do álcool no sangue só nos primeiros 30 minutos após a ingestão da bebida alcóolica.

Além disso, os resultados apontam que uma hora depois de terem tomado duas doses de vodca, as pessoas que participaram do estudo já tinham 70% menos álcool no sangue do que o esperado.

Do que é feita a ‘Pílula antirressaca’?

O medicamento que previne a ressaca é composto por probióticos, cisteína e vitamina B12. Esses três componentes ajudam a quebrar os subprodutos tóxicos do álcool no corpo e os transformam em dióxido de carbono e água, diminuindo o nível de etanol no fígado e dando mais disposição ao organismo.

No entanto, a pílula não foi criada com a intenção de ser uma desculpa para beber além das recomendações indicadas. “É importante lembrar que o Myrkl não impede a embriaguez, mas estamos otimistas de que será um produto inovador para quem bebe moderadamente”, afirmou um porta-voz da Faire Medical.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)