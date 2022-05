Entenda por que beber vinho pode prevenir doença cardíaca; saiba qual escolher

Beber uma taça de vinho pode ser um ótimo acompanhamento para diversos momentos. Mas também pode trazer vários benefícios à saúde. Isso porque ingerir 30 mililitros de vinho tinto diariamente reduz o risco de doença cardíaca em 24,7%. Entenda por que tomar vinho é bom para o coração:

Vinho é bom para o coração?

Sim, tomar até duas taças diárias para mulheres e quatro taças para homens - claro, com moderação! - pode ajudar a melhorar a saúde do coração, além do sistema nervoso e o imunológico.

Quais são os outros benefícios do vinho para a saúde?

Ajuda a emagrecer;

Previne o Alzheimer;

Garante melhor qualidade de sono;

Combate o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças crônicas e degenerativas;

Ameniza o risco de diabetes.

Qual o melhor vinho para o coração?

O vinho tinto seco é a melhor bebida para ajudar a combater doenças cardiovasculares. Isso porque, ele é rico em antioxidantes e flavonoides, presentes nas uvas roxas e em outras frutas vermelhas também.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)