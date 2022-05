Entenda por quê comer bacon pode ser tão perigoso quanto fumar cigarro

Quem não gosta de comer um hambúrger com bacon crocante? É difícil achar uma pessoa que dispense o convite. Mas, acontece que esse hábito inofensivo, e usualmente de "final de semana", se tornou tão perigoso quanto acender um cigarro. Isso porque a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o alimento tem potencial cancerígeno maior que o hábito de fumar.

Vale ressaltar que o bacon não estava sozinho na lista da OMS de alimentos de origem animal que são considerados “perigosos” à saúde. As carnes processadas, como salames, salsichas e o presunto também podem provocar males ao corpo humano. Entenda o porquê bacon é considerado cancerígeno:

Comer carnes ultraprocessadas em excesso pode causar câncer no intestino (Reprodução/ Redes sociais)

Porque o bacon faz mal à saúde?

Para realçar o sabor de certos tipos de carnes, é necessário fazer a defumação e salgá-la, adicionando alto teor de nitratos e nitritos. O que torna o bacon “perigoso” é a presença desta última substância, o nitrito, que ao entrar em contato com o corpo humano pode causar falhas na hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue.

Que tipos de câncer esses alimentos ultraprocessados causam?

O consumo em excesso de carnes ultrapassadas pode causar câncer no intestino. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), todos os anos, cerca de 40 mil brasileiros descobrem estar doentes justamente com esse tipo de câncer.

Ainda segundo o Inca, 30% dessas pessoas não ficariam adoentadas se tivessem um consumo menor de alimentos processados. O Inca projeta o valor de R$ 1 bilhão como a quantia necessária para o tratamento de câncer de intestino no ano de 2030 pelo SUS.

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)