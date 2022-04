Como deixar a dieta mais saborosa? Veja 7 frutas do outono para comer bem e saudável

Quem quer emagrecer, ganhar massa muscular ou simplesmente melhorar a saúde pode buscar deixar a dieta mais saborosa com alimentos naturais e nutritivos, como as frutas. Pensando nisso, a nutricionista Cyntia Maurren, do Superbom, separou sete frutas da estação outono - do mês de março a junho- que são benéficas à saúde. Confira quais:

Maracujá

Inserir o maracujá na dieta pode ajudar a evitar queda de cabelo e melhorar a pele (Reprodução/ Redes sociais)

O maracujá é uma fruta rica em vitamina C, complexo B e sais minerais. Quando ingerida pode ajudar a combater infecções, a melhorar o funcionamento do aparelho digestivo, além de ajudar a evitar a queda de cabelo e a melhorar a pele. Na dieta, a fruta amarelada e com o sabor azedinho, pode entrar em sobremesas, sucos e chás.

Uva roxa

Você sabia que comer uva roxa pode ajudar a prolongar a vida de forma saudável? (Reprodução/ Redes sociais)

A casca da uva contém um antioxidante que retarda o envelhecimento e diminui o risco de doenças cardiovasculares. O consumo diário da fruta arroxeada pode ajudar a prolongar a vida de forma saudável. Na dieta, ela pode ser ingerida no lanche da tarde.

Tangerina

A tangerina possui vitamina C que ajuda a melhorar a imunidade e combater a gripe e o resfriado (Reprodução/ Redes sociais)

A tangerina é uma fruta rica em vitamina C, que ajuda a melhorar a imunidade, combatendo a gripe e resfriados. Ela também possui vitamina A, que traz bons efeitos na pele e no cabelo. Na dieta, ela pode ser ingerida no lanche da manhã.

Caqui

O caqui é uma fruta rica em vitaminas A, B e complexo B. Por ser rica em minerais, como o cálcio, fósforo e potássio, tem propriedades antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce e fortalece o sistema imunológico. Na dieta, ela pode ser ingerida no lanche da tarde.

Maçã

Comer maçã pode ajudar no bom funcionamento dos rins (Reprodução/ Redes sociais)

A maçã, que é composta por vitamina A, C, E, complexo B e minerais, estimula o bom funcionamento dos rins, fígado e a produção de colágeno. Na dieta, ela pode servir de suco, chá ou como um lanche da tarde.

Abacate

O abacate é rico em vitamina A, complexo B e possui boas gorduas, que ajudam no tratamento de doenças cardiovasculares (Juraj Varga / Pixabay)

O abacate é uma fruta rica em vitamina A, complexo B e que possui boas gorduras. Quando inserido em uma dieta pode ajudar a tratar doenças cardiovasculares, além de auxiliar na manutenção de uma boa saúde mental. Na dieta, é uma ótima opção de café da manhã.

Goiaba

As propriedades da goiaba ajudam reduzir o colesterol, por não conter açúcar ou calorias (Reprodução/ Redes sociais)

A goiaba é uma fruta rica em vitamina A, B1 e C, cálcio, fósforo e ferro. Ela ajuda a reduzir o colesterol, por não conter açúcar ou calorias. Além de ajudar a combater infecções e fortificar os ossos, a goiaba também regula o aparelho digestivo e na cicatrização da pele.

*Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

