Dieta para ganhar massa muscular: alimentos que favorecem a hipertrofia muscular

A dieta para ganhar massa muscular é uma estratégia saudável indicada para quem quer definir o corpo, consumindo mais calorias do que se gasta, aliada a prática de atividade física, como musculação e crossfit. Na dieta indicada pelo nutricionista, são combinados no cardápio alimentos com gorduras boas, proteínas e carboidratos, além de fibras e minerais. Veja como ganhar massa muscular e quais alimentos ajudam na hipertrofia muscular:

Como aumentar o ganho de massa muscular?

O nutricionista pós graduando em nutrição clínica e esportiva, Diego Barreto, explica que o aumento de massa muscular está ligado a uma alimentação equilibrada, treinar corretamente na academia ou fazer crossfit e uma boa noite de sono. Veja cinco passos para aumentar os seus resultados:

Não pular refeições;

Beber bastante água;

Evitar consumo de álcool;

Evitar açúcar;

Evitar alimentos processados.

Como ganhar 5kg de massa muscular em 1 mês?

Quem quer perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, precisa fazer atividade física diária e seguir uma dieta equilibrada. Mas, segundo o nutricionista Diego Barreto, não há um tempo exato para começar a ver os resultados do paciente, tudo irá depender da qualidade do treino e da alimentação.

Passo a passo: como fazer a dieta para ganhar massa muscular?

A dieta voltada para a hipertrofia muscular, ou seja, o fortalecimento dos músculos varia de pessoa para pessoa de acordo com idade, peso e altura. E por isso deve ser indicada por um nutricionista sob uma avaliação. Mas, pode-se entra no plano alimentar alimentos ricos em gordura boa, como o abacate, amendoim, os ovos e o feijão, além de leites e derivados. Veja o exemplo de um cardápio:

Cardápio para ganhar massa muscular

Café da manhã: 1 xícara de leite desnatado ou de bebida vegetal + 1 panqueca de aveia com pasta de amendoim + 1 fruta

Lanche da manhã: 1 torrada integral com queijo + 1 fruta

Almoço/ Jantar: 150 gramas de carne + 4 colheres de arroz integral + 2 colheres de sopa de feijão + salada de alface, tomate e beterraba + 1 colher de sopa de óleo de coco

Lanche da tarde: 1 iogurte natural desnatado + sanduíche de frango com requeijão light

Quais são os alimentos que ajudam a ganhar massa magra?

De acordo com o nutricionista Diego Barreto, os ovos, carnes em geral, batata, arroz e a macaxeira são alimentos que devem ser ingeridos para quem busca ganhar massa muscular. Saiba quais são os outros alimentos que favorecem a hipertrofia muscular:

Frango;

Amendoim;

Salmão;

Carnes vermelhas;

Grão-de-bico;

Frutas vermelhas;

Soja;

Castanhas.

O que não se pode comer durante a dieta?

O nutricionista Diego Barreto alerta para os “excessos no geral" dentro da dieta. Os alimentos ricos em açúcar, como biscoitos, bolos e referentes, assim como salsichas, presuntos, devem ser evitados, por atrapalharem o ganho de massa magra e aumentar a gordura corporal.

Dieta para ganhar massa muscular funciona?

O nutricionista Diego Barreto reforça que a dieta precisa ser acompanhada por um profissional da saúde, pois tende a proporcionar um aumento de peso e sem orientação de um nutrólogo a gerar um adoecimento desproposital. Isso porque, o paciente precisa ter cuidado com o que vai comer, sem seguir um plano alimentar no “achismo”, podendo aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas e acúmulo de gordura visceral.

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

