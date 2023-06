Dieta anti-inflamatória: saiba como tratar a endometriose com alimentação equilibrada

A dieta anti-inflamatória - alimentação que combate e previne processos inflamatórios no organismo - tem papel fundamental no tratamento da endometriose. Isso porque, uma boa alimentação, rica em frutas com fontes de vitaminas C e A, pode ajudar a amenizar os sintomas da doença, como cólica, infertilidade e dor durante a relação sexual. Saiba como desinflamar o corpo:

O que é uma dieta anti-inflamatória?

A dieta anti-inflamatória é um plano alimentar voltado para prevenir e controlar processos inflamatórios no organismo. Basicamente, o nutricionista irá avaliar qual a melhor estratégia alimentar que o paciente deve seguir para tratar inflamações no próprio intestino ou como a artrite.

Qual é a melhor dieta para quem tem endometriose?

De acordo com a nutricionista e gastrônoma Danielle Carneiro, a dieta para quem tem endometriose deve ser baixa em consumo de carne vermelha e alimentos industrializados, que são cheios de sódio e corante. O plano alimentar pode ser rico em alimentos funcionais como as uvas vermelhas, as uvas pretas e frutas cítricas.

Quais são os alimentos que ajudam a amenizar as dores da endometriose?

Para ajudar a amenizar as dores pélvica ou durante o ato de urinar, Danielle Carneiro indica ao paciente a ingestão de frutas ricas em vitaminas C, feijão, ervilhas, ovos, sementes de girassol, além de vitaminas do completo B: a B1, que são encontrados em legumes verdes e a B6, que são encontrados no fígado e nos cereais.

O que deve ser evitado para quem tem endometriose?

Os alimentos que devem ser evitados são:

Alimentos industrializados com conservantes;

Carnes vermelhas;

Comidas congeladas;

Alimentos enlatados.

Como melhorar a endometriose naturalmente?

A nutricionista afirma que consumir laranja, limão, uva preta, vinho tinto - com moderação -, brócolis, peixes, ovos, abacate e castanhas podem ajudar a melhorar a endometriose naturalmente.

O que comer no café da manhã para quem tem endometriose?

Segundo a dica da nutricionista Danielle, uma boa opção para comer no café da manhã, mas sem inflamar a endometriose, é se deliciar com uma crepioca com suco de laranja, ou um café com leite acompanhado de pão com geleia de frutas ou uma tapioquinha com ovo.

O que comer no almoço para quem tem endometriose?

Na hora de montar o prato do almoço, Danielle indica que o paciente coloque uma variedade de saladas - aumentando o consumo de fibras -, uma porção de arroz e de feijão, acompanhado de uma proteína branca e ovos cozidos.

Nutricionista Danielle Cordeiro (Reprodução/ Arquivo pessoal)

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)