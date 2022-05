Confira 4 alimentos ditos 'saudáveis' que podem atrapalhar na hora de emagrecer

Um erro muito comum entre as pessoas que buscam emagrecer é substituir alguns alimentos que fazem parte das refeições por outros aparentemente mais saudáveis. Exemplos disso são a troca do pão francês pela tapioca e do óleo de soja ou milho por azeite de oliva. Apesar de determinados itens serem considerados saudáveis, quando consumidos em excesso podem resultar em exagero calórico. Pensando nisso, Oliberal.com listou 4 alimentos que podem prejudicar a dieta. Confira:

Azeite de oliva

Exagerar no azeite de oliva pode comprometer os resultados da dieta, mesmo ele sendo uma fonte de gordura de qualidade. A melhor alternativa é usar adequadamente, conforme a indicação de um profissional.

Suco de uva integral

Especialistas alegam que o suco de uva integral pode ser um ótimo pré-treino, no entanto, um copo pequeno tem cerca de 200 calorias, e líquidos calóricos não garantem tanta saciedade, o que pode levar a pessoa a buscar por outro alimento que lhe deixe saciada.

Tapioca

Trocar o pão pela tapioca é um dos principais equívocos cometidos por quem busca emagrecer. Porém, apesar de parecer mais saudável, uma tapioca de 100g equivale a dois pães franceses. Abusar da quantidade pode ter um custo muito alto na dieta.

Pasta de amendoim

Apesar de ser uma fonte de gordura de qualidade, a pasta de amendoim não deixa de ser uma gordura com alta densidade calórica. Em três colheres de sopa cheia, há cerca de 400 calorias, equivalente a quase uma refeição.

