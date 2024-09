Motorista de caminhão é julgado por assassinato de idoso após briga no trânsito

O motorista de caminhão Almir Soares Furtado é julgado acusado pelo assassinato do idoso Oscar Raiol de Albuquerque, de 60 anos, nesta terça-feira (10/09). O crime ocorreu em 18 de dezembro de 2019, no bairro de Canudos, em Belém. No plenário do júri, familiares e amigos do idoso acompanham o julgamento.

A vítima Oscar Raiol estava comemorando junto com familiares e amigos o aniversário de seu filho em uma arena, localizada na rua Guerra Passos, no bairro de Canudos. O motorista de caminhão de baú de mudança matou a golpes de barra de ferro a vítima idosa. O motivo da desavença teria sido uma briga de trânsito entre o irmão do réu e o idoso.

Uma das testemunhas de acusação que acompanhou o crime disse que precisou interferir na briga. O réu tentou lhe dar também uma pancada, mas a testemunha conseguiu se esquivar do golpe. O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) é representado pelo promotor Gerson Daniel Silva Silveira, que arrolou quatro testemunhas de acusação.

O réu está sendo defendido pelos advogados Denison Martins Pantoja e Carlos Felipe Alves Guimarães que listaram duas testemunhas. A defesa alega legítima defesa do motorista.

Essa notícia continua em atualização. Mais informações em breve.