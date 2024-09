Mulher é assassinada a facadas no interior do Pará; polícia prende ex-companheiro

Ilza Cristina Monteiro Pereira foi assassinada a facadas na noite de quarta-feira (11/9), na vila Fazendinha, mais precisamente no Ramal do Arsênio, que fica na PA-220, zona rural de Marapanim, no nordeste paraense. O principal suspeito, Elenilson Macedo Modesto, é ex-companheiro da vítima. Ele foi preso.

O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi acionado ao caso pelos moradores por volta das 19h20. Conforme o relato policial, a população afirmou que Elenilson tinha assassinado Ilza. A PM então se deslocou até o local e, ao chegar no endereço, encontrou a mulher morta e também a arma do crime.

Os residentes da área ainda acrescentaram que Modesto tinha fugido para uma região de mata. Com isso, as autoridades foram atrás do suspeito e conseguiram localizá-lo na casa de familiares horas após o crime. Elenilson recebeu voz de prisão e depois foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Marapanim, para ser autuado por feminicídio. Ele se encontra à disposição da Justiça.

De acordo com a PM, uma das possibilidades da motivação do crime é uma suposta briga por causa de uma divisão de bens. Porém, a PC, que investiga o caso, não descarta nenhuma hipótese. Para a Redação Integrada de O Liberal a PC informou em nota que "o suspeito foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça" e "o caso é investigado por meio da delegacia de Marapanim".