Homem armado assalta mulher no meio da rua e, em seguida, foge com o comparsa em Santarém

Um assalto a mão armada foi registrado em Santarém, região do Baixo Amazonas, na última quarta-feira (11). O crime ocorreu na rua Couto Magalhães, no bairro Aeroporto Velho e foi flagrado por câmeras de seguranças da área. Dois criminosos em uma moto abordaram uma mulher que passava pela via, um deles anunciou o assalto e levou os pertences da vítima.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, um dos envolvidos desce rapidamente da moto e, com a arma apontada para a mulher, obriga ela a entregar os pertences. O outro fica na moto aguardando. A ação foi registrada por volta das 10h30 e durou menos de 1 minuto. Após o roubo, a dupla fugiu na moto.

Os dois criminosos aparentam estar tranquilos no momento do crime, já ninguém passava pela rua, além da vítima. Ambos estavam de capacete durante o assalto. E, por isso, não foi possível identificá-los.

Nas redes sociais, circula a informações de que um dos suspeitos que participaram do crime preso. Na delegacia, ele relatou que levou apenas o celular da vítima. E ainda, disse já tinha passagem pela polícia por assalto. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.