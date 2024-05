Manauara é condenado após aceitar levar cocaína para França para pagar tratamento de câncer da mãe

Um brasileiro foi condenado a trinta meses de prisão, nesta quinta-feira (16), após ser flagrado com um quilo de cocaína na comuna francesa de Pau. O homem de 29 anos, cuja identidade não foi divulgada, é natural de Manaus. Durante o julgamento, o homem justificou o crime dizendo que o fez para pagar o tratamento da mãe, que tem câncer.

VEJA MAIS

De acordo com o brasileiro, a família não tinha condições de pagar o tratamento e surgiu a oportunidade com a travessia da droga, bastante consumida na Europa.

“Eu estava enfrentando dificuldades financeiras. Minha mãe tem câncer de mama e eu preciso pagar o tratamento. Também precisava comprar roupas para meu futuro filho”, declarou o brasileiro não durante o julgamento, conforme reportado pelo jornal francês Sud-Ouest.

O brasileiro atuava como "mula" do tráfico com a promessa de receber 2 mil euros, cerca de R$ 11 mil. Com sua esposa grávida de dois meses, ele ingeriu aproximadamente cem cápsulas de cocaína antes de sair do Brasil.

“Engoli 100 cápsulas contendo cocaína em um quarto de hotel no Rio”, relatou o brasileiro, que viajou de avião até a Europa e seguiu de trem até Pau.

De acordo com a rádio France Bleu, essa quantidade de droga está avaliada em cerca de R$ 222 mil no mercado europeu. O brasileiro foi interceptado pelas autoridades na estação de trem da comuna francesa na tarde de terça-feira. Segundo a rádio, ele informou que aquele era o local onde deveria entregar a droga.

Quase todas as cápsulas já haviam sido expelidas e guardadas em uma mala. A alfândega inspecionou a bagagem e encontrou a cocaína. Já detido, o homem, que é de Manaus (AM), reclamou de dores no estômago e foi levado a um hospital, onde expeliu a última cápsula.