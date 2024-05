PM e PRF apreendem cerca de 25 kg da 'supermaconha' escondidos na carroceria de carro em Santarém

Cerca de 25 quilos de skunk, conhecido popularmente como a “supermaconha”, por conta de ter uma ação psicoativa mais potente do que a maconha, foram apreendidos durante uma ação conjunta entre as polícias Militar do Pará (PMPA) e Rodoviária Federal (PRF), em Santarém, oeste do Estado, na noite de quarta-feira (15). A carga da droga foi localizada na carroceria de um carro, que vinha de Manaus, capital do Amazonas, e era ocupado por um homem e uma mulher. O casal foi preso.

Para chegar na captura dos suspeitos e a localização da droga, as autoridades foram informadas de que um Fiat Strada branco, ocupado apenas por um casal. Os suspeitos foram identificados como Geberson Antônio Barbosa de Vasconcelos e Conceição Azevedo Castro. Depois que os dois saíram do Porto do DER, que fica no bairro Prainha, foram abordados pelos agentes.

Uma coisa chamou a atenção da PM e da PRF. Os policiais perceberam um “barulho estranho”. Com isso, o carro e o casal foram conduzidos até a base da Polícia Rodoviária Federal para uma averiguação minuciosa no veículo. Durante esse trabalho, as equipes policiais encontraram 22 tabletes de skunk, que totalizaram cerca de 25 quilos.



A partir do flagrante, Geberson e Conceição foram detidos pelo crime de tráfico de drogas. O casal, junto com a droga confiscada, foi levado para a 16ª Seccional de Polícia Civil, em Santarém, e depois colocado à disposição da Justiça. Nesta quinta-feira (16), o juiz de direito Gabriel Veloso de Araújo, da 3ª Vara Criminal de Santarém, converteu a prisão em flagrante de Geberson e Conceição para preventiva, após acatar o requerimento da PC e, inclusive, determinar a destruição do skunk apreendido.

Além disso, o magistrado não concedeu liberdade provisória ao casal, para que Barbosa e Castro pudessem responder pelo crime em liberdade. A audiência de custódia dos suspeitos foi marcada pelo juiz para acontecer na manhã desta sexta (17), às 9h.