Homem e mulher suspeitos de ligação com facção criminosa são presos por tráfico em Santa Bárbara

Um homem e uma mulher, de nomes não informados, foram presos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco), a qual a Polícia Federal faz parte, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (16/5), em Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a PF, eles foram flagrados com 1,5 quilo de cocaína e crack embalados para venda.



O objetivo inicial das forças policiais da Ficco era cumprir mandado de busca e apreensão, expedido pelo Fórum Estadual de Benevides, em uma residência de Santa Bárbara. A moradora do local, já com passagens no sistema penitenciário, cumpria prisão domiciliar, sob monitoramento eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Na casa havia um homem, embalagens com drogas, uma balança de precisão e um aparelho celular.



Os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas. As investigações prosseguem com análise do material apreendido, para identificar os demais participantes do grupo criminoso. A investigação da PF aponta que a mulher seria responsável pela contabilidade do tráfico de drogas de determinada área, para o Comando Vermelho, facção criminosa com atuação em todo Pará.

Conforme verificado pela equipe de investigação, com frequência, a investigada rompia a tornozeleira eletrônica, passava alguns dias sem monitoramento e procurava a Seap com a alegação de que a tornozeleira teria rompido por acidente.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Pará e Seap. O objetivo é a atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no Estado.