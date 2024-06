Assistente social é preso por sacar valores em nome de pessoa idosa em Belém

​Um assistente social, que não teve nome divulgado, foi preso na tarde desta quarta-feira (12), em Belém, pelo crime de apropriação de proventos de pessoa idosa e furto qualificado. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV). As investigações fazem parte da “Operação Virtude”, coordenada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), que realiza ações preventivas e de combate à violência contra a pessoa idosa.

De acordo com as investigações, o suspeito, que é assistente social e diretor do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III, se utilizou do cargo exercido no órgão com o pretexto de dar apoio à pessoa idosa que vive em instituição de longa permanência e se apropriou de valores de sua renda, bem como realizou saques bancários em nome dela, segundo a Polícia Civil.

O delegado-geral, Walter Resende, refo​rça a i​mportância da operação e a parceria entre os órgãos para a proteção dos idosos. “Em parceria com a Operação Virtude, reafirmamos o nosso compromisso e estamos empenhados na resolução e combate dos crimes contra a pessoa idosa, uma vez que estamos trabalhando de forma integrada com as forças de segurança”, disse o titular da Polícia Civil.

Com o suspeito, foi apreendido um celular que será utilizado na investigação. O homem está à disposição do Poder Judiciário.

A delegada Vanessa Macedo, titular da Delegacia da Pessoa Idosa, alerta para os tipos de violência contra o idoso, que são diversos.

“Atuamos para coibir qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, seja físico, questão da saúde e também o abuso financeiro. A nossa equipe trabalha para conscientizar e combater essas situações”, afirmou.