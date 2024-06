Mulher é investigada por exercício ilegal da Medicina em clínica particular de Salvaterra, no Pará

Uma mulher que atuava em uma clínica particular no município de Salvaterra, no Marajó, é investigada por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. O local onde a suspeita trabalhava foi alvo de um mandado de busca e apreensão, na terça-feira (11/06). No local foram apreendidos documentos com assinaturas e carimbos no nome da investigada, além de receituários para exames e aparelhos celulares contendo agendamento de consultas particulares e afins.

A ação foi realizada por equipes integradas das delegacias de Polícia Civil dos municípios de Soure e Salvaterra. De acordo com a denúncia anônima recebida pela equipe policial, a investigada estaria atuando em uma clínica particular sem ter realizado o Revalida, que é o exame de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil, e sem CRM, a habilitação profissional de médico.

Os agentes realizaram investigações com ofícios, campana, levantamento de campo e afins, então verificaram a possibilidade do cometimento dos crimes. Assim, foi representada pela busca e apreensão, deferida pelo Ministério Público. O material apreendido foi encaminhado para a perícia. As investigações continuam para esclarecer o caso.