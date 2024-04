Suspeito de exercício ilegal da medicina preso em Terra Santa é solto, diz defesa

O homem que havia sido preso na última quarta-feira (10/04), em Terra Santa, no oeste do Pará, suspeito dos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica, como divulgou a Polícia Civil, foi solto, informou a defesa dele por meio de nota nesta sexta-feira (12/04).

A defesa do rapaz alega que as “denúncias são caluniosas”. “O médico está regular perante o Conselho Regional de Medicina e possui pós-graduação em Psiquiatria, tendo apresentado o diploma perante a justiça, o que o habilita a realizar atendimentos em Psiquiatria”, disse a defesa, por meio de um comunicado.

“Ressaltamos que em nenhum momento o profissional se intitulou Psiquiatra, seja no consultório ou nas redes sociais, o que torna a prisão ilegal e arbitrária, tendo sua prisão revogada, inclusive”, informou.

Entenda o caso

Um homem foi preso em flagrante pelo exercício ilegal da medicina e por falsidade ideológica na última quarta-feira (10/04), em Terra Santa, no oeste do Pará. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Pará, que informou que, apesar de ter formação em Medicina, o suspeito não tinha Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em psiquiatria, o que o tornaria inabilitado para atuar nessa área.

"O homem divulgava em suas redes sociais que atendia como médico psiquiatra, oferecendo serviços para pacientes com ansiedade, depressão, esquizofrenia, autismo, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outros transtornos psiquiátricos, atos que são privativos de médico psiquiatra", informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

No momento da prisão, que ocorreu em uma clínica situada na travessa São João Batista, no bairro Centro, foram apreendidos carimbos, receituários, protocolos médicos, anotações, além de 12 fichas de pacientes, detalhou a polícia.

"A prisão em flagrante se fez necessária para coibir a prática delituosa de exercício ilegal da medicina e para resguardar a saúde pública terra-santense. Em razão da sua conduta, o preso colocava em xeque o tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos, que não tinham conhecimento de sua inabilitação", descreveu o titular da Delegacia de Terra Santa, Weslley Vicente Cordeiro.