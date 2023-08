Copa América: Ex-Esmac, paraense Lívia Andrade é convocada para Seleção Brasileira de futsal

A Seleção Brasileira feminina de futsal foi convocada pelo técnico Wilson Sabóia, para a disputa da Copa América, que será disputada em Buenos Aires, na Argentina, no final do mês de setembro. E a Seleção contará com uma paraense no grupo. A pivô do Taboão da Serra (SP), Lívia Andrade, foi uma das convocadas.

O grupo de 15 atletas irão iniciar o período de treinos no dia 16 de setembro, finalizando a preparação no ia 22 e viajam para Argentina. Os treinamentos da equipe feminina do Brasil serão na cidade de Gramado (RS). Aos 33 anos e com passagem pela ESMAC, equipe de futsal de Ananindeua, na região Metropolitana de Belém, Lívia Andrade agradeceu ao seu clube, o Taboão da Serra (SP), pela confiança, além de todos amigos que acreditaram em seu trabalho.

“É com imensa alegria que compartilho com vocês a notícia de que fui convocada para representar a Seleção Brasileira de Futsal na Copa América 2023! Essa é uma conquista que trago com muito orgulho e dedicação, e não teria sido possível sem o apoio incrível da minha equipe, do E.C. Taboão, e de todos que sempre estiveram ao meu lado. Vamos juntos em busca de vitórias e grandes momentos. Obrigada por fazerem parte desse momento”, escreveu no Instagram.

Além da Esmac, a jogadora paraense conta com passagens pelo Jaguaré Palmeira, Grêmio Esportivo Osasco, São José, além do Zaragoza, da Espanha.