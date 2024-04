Paysandu: Gabriel Santos é apresentado e fala sobre dividir posição com Nicolas: 'Posso ajudar ele'

O Paysandu apresentou oficialmente o atacante Gabriel Santos, um dos novos reforços do clube para a disputa da Série B. O jogador de 25 anos pertence ao São Bernado e está emprestado ao Bicola pelo restante da temporada. Em coletiva de imprensa, o atleta disse que está confiante para desempenhar um bom trabalho com a camisa bicolor.

Gabriel iniciou a temporada no Guarani–SP e fez apenas seis jogos, sem marcar gols, no Paulistão. Assim, o atacante destacou que, independente de ser titular ou não, ele quer estar bem preparado para ajudar o time na campanha no Brasileirão.

"Acredito que vai ser uma disputa bem sadia [pela titularidade], tem muito jogador de qualidade. Mas, o meu objetivo principal nesse momento é estar pronto para ajudar, independentemente se for titular ou reserva, a equipe a ganhar jogos", declarou o jogador.

Gabriel chega para compor o elenco que sonha em chegar à elite do futebol brasileiro. Sobre o acesso, o atacante foi cauteloso e disse que, por enquanto, o grupo deve focar em conquistar os 45 pontos para permanecer na Série B.

"A responsabilidade é muito grande. Mas fico muito feliz de estar de volta à Série B, campeonato difícil ao qual o clube sonhou muito em chegar e conseguiu voltar. Claro que temos que sonhar com a Série A, mas primeiro vamos buscar o nosso primeiro objetivo que é conquistar os 45 pontos e assim pensar em coisas grandes no campeonato", analisou Gabriel.

Disputa por posição

No ataque, o principal jogador do Papão é o atacante Nicolas, artilheiro e ídolo do clube, que retornou à equipe no início da temporada. Sobre uma possível disputa por posição, o jogador rechaçou qualquer problema com isso e disse que vai respeitar o espaço e esperar o seu momento.

"O Nicolas é um excelente jogador, é o artilheiro, então, vou respeitar ele, esperar o meu momento certo. Mas, acredito também que podemos jogar juntos. Posso ajudar ele ou ele pode me ajudar, então não vejo essa disputa de titularidade rapidamente, acredito que isso tudo vai acontecer naturalmente", prevê o atleta.

Histórico

Gabriel Santos começou no Vitória-BA, com 13 anos, passou pelas categorias de base do Volta Redonda e até foi contratado pelo Rukh Vynnyky, da Ucrânia, em 2018, retornou ao Brasil em 2020. Jogou pelo São Bernado, depois foi para o Caldense, Ceará, Londrina e Sports, onde atuou na temporada de 2023. Fez 39 jogos e marcou cinco gols.

"Estou muito feliz com essa oportunidade. [O Paysandu] é um clube campeão, o maior da Amazônia. Não vejo a hora de poder mostrar essa gratidão dentro de campo", declarou Gabriel, que também se mostrou empolgado para conhecer e ter contato com a torcida bicolor.

"Assisti aos últimos jogos do time e vi que a torcida é fanática mesmo, fiquei muito empolgado com isso. Eles estão certos, tem momentos em que tem que cobrar, mas na hora de apoiar, apoiaram bastante. Estou pronto para isso e acredito que tudo isso vai dar certo", concluiu o atacante.

Gabriel já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e já pode jogar pelo Paysandu. O clube bicolor estreia na Série B contra o Santos, neste sábado (20), na Vila Belmiro. O jogo terá cobertura completa de Oliberal.com.