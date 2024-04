Paysandu precisa derrubar tabu histórico para vencer Santos na estreia da Série B de 2024; veja

O Paysandu terá pela frente o Santos-SP, no próximo sábado (20/04), às 16h30, pela primeira rodada da Série B do Brasileirão, fora de casa. Para começar o torneio nacional somando três pontos, o Papão vai precisará por fim a um tabu histórico. Nunca, na história de confrontos contra o Peixe, o Bicola venceu jogando fora de Belém.

No retrospecto geral de partidas, o Santos-SP tem ampla vantagem sobre o Paysandu. Em 20 partidas disputadas, o time da Vila Belmiro venceu 16 vezes. O Papão saiu com a vitória em dois confrontos e outros dois terminaram empatados. No entanto, os dois únicos triunfos alvicelestes foram conquistados no estádio Mangueirão, em Belém.

O Santos também leva vantagem no número de gols marcados no duelo. Nas 20 partidas disputadas entre as equipes, o Peixe balançou as redes 53 gols. Já o Papão balançou as redes 16 vezes.

VEJA MAIS

Vitórias do Papão

O primeiro deles ocorreu em 2002, pela Série A do Brasileirão. Naquele ano, Zé Augusto e Vandick garantiram a vitória do Papão por 2 a 1 sobre o Peixe. O Bicola terminaria aquela temporada com o título da Copa dos Campeões e uma vaga na Libertadores. Já o Santos seria o campeão brasileiro, liderado por Diego e Robinho.

No ano seguinte, novamente pelo Brasileirão, o Paysandu voltou a vencer o Santos pelo mesmo placar, mais uma vez no Mangueirão. Na oportunidade, quem marcou os gols do Papão foi Vélber, duas vezes.

Prognóstico

Paysandu e Santos se enfrentam neste sábado, na Vila Belmiro, de portões fechados. Isso ocorre devido a uma punição recebida pelo Peixe, no ano passado, na última rodada do Brasileirão, quando a equipe perdeu para o Fortaleza e foi rebaixada.

Apesar da ausência de torcedores, o Santos vive bom momento antes do confronto. A equipe chegou até a final do Paulistão, mas perdeu para o Palmeiras. No entanto, coleciona vitórias em clássicos contra São Paulo e Corinthians, times que disputam a elite do Brasileirão.

Do outro lado, o Paysandu também está motivado para o duelo. A equipe conquistou, semana passada, o título paraense em cima do Remo, após vencer o jogo de ida por 2 a 0 e empatar a partida de volta por 1 a 1. Essa, inclusive, foi o 50ª conquista estadual do Papão.