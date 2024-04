Santos x Paysandu na Série B muda de data e TV Liberal transmite a partida; veja o dia e horário

A estreia do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro mudou de data. O Papão vai encarar o Santos-SP, na Vila Belmiro e, o jogo que estava marcado para a sexta-feira (19), passou para o sábado (20), às 16h40. O Santos confirmou a mudança de data da partida em suas redes sociais. A partida terá transmissão pela TV Liberal.

O jogo mudou de horário após solicitação da Secretaria de Segurança Pública, através do 6º Batalhão da Polícia Militar. A partida não contará com a presença de torcedores, já que o Santos, mandante do jogo, cumpre suspensão importa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube foi punido por incidentes causados por torcedores na última rodada do Brasileiro da Série A, contra o Fortaleza-CE, que resultou no rebaixamento do equipe santista para a Segunda Divisão.

VEJA MAIS