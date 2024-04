Adversário do Paysandu, Santos possui no elenco jogador campeão com a camisa do Papão

O Paysandu encara o Santos-SP na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para a próxima sexta-feira (19), às 20h, na Vila Belmiro e de portões fechados, já que o clube paulista cumpre suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Trabalhista (STJD). A equipe alvinegra possui no elenco um jogador que passou pelo Paysandu e conquistou título com a camisa bicolor.

O confronto entre Santos e Paysandu marca as estreias das equipes na Série B. Essa será a primeira vez em que o time da Vila Belmiro irá disputar a Segunda Divisão do futebol brasileiro. A equipe alvinegra possui no elenco um jogador velho conhecido da torcida do Paysandu. O lateral-direito Hayner, de 28 anos. Jogou no clube alviceleste em 2017 e esteve em campo 22 vezes com a camisa do Papão e possui um gol marcado pelo Bicola. Hayner jogou a Série B daquele ano, foi vice-campeão da Copa Verde e levantou a taça do Parazão pelo Papão em uma final diante do Remo.

VEJA MAIS

Em 2024

Na atual temporada, Hayner esteve em campo em 12 vezes com a camisa do Paixe, sendo oito deles titular. Ao contrário do Paysandu, que chegou à final do estadual e conquistou o título, o Santos chegou à decisão do Paulistão, mas foi superado pelo Palmeiras e ficou com o vice-campeonato.

Hayner hoje defende o Santos-SP e pode enfrentar o Papão na estreia da Série B (Raul Baretta / Santos FC)

Carreira

Hayner é natural de Serra (ES) e teve passagens por vários clubes. Iniciou a carreira no Rio Branco-ES, atuou no Bahia-BA, passou pelo Náutico-PE, Grêmio Novorizontino-SP, Cuiabá-MT, Azuriz-PR, Atlético-GO e Coritiba-PR. O atleta também jogou em Portugal e na Ucrânia.

Pode mudar

A partida entre Santos x Paysandu está marcada para a sexta-feira (19), às 20h, na Vila Belmiro, porém, o presidente do Santos, Marcelo Teirxeira, disse que o confronto irá mudar para o sábado (20), às 16h30, porém, até o momento a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda não confirmou a mudança e a partida segue mantida para a sexta (19).