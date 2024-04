Presidente do Santos afirma que estreia na Série B contra o Paysandu mudou de data; saiba o motivo

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, informou que a partida entre Santos-SP x Paysandu, estreia das equipes na Série B 2024, mudará de data. O dirigente do clube paulista afirmou o jogo entre Peixe x Papão, sairá da sexta-feira (19), para sábado (20), na Vila Belmiro, à pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão.

“Recebemos ontem pela noite o comunicado da Rede Globo de que houve a oficialização, junto à CBF, de que o jogo de estreia do Santos seja no sábado em tv aberta, Sportv e Premiere a nível nacional. Será sábado, às 16h30”, disse, em entrevista ao Site GE Santos.

Até o momento a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda não realizou a alteração de data e horário em seu site oficial. A partida entre Santos x Paysandu será disputada de portões fechados, já que o Peixe cumpre punição importa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após confusão causada por torcedores no último jogo do Peixe no Brasileirão da Série A no ano passado, contra o Fortaleza, que terminou com a vitória do clube nordestino e consequentemente o rebaixamento do Santos para a Série B.

O clube paulista fez um acordo com o STJD e diminuiu a pena aplicada pela Justiça Desportiva de seis para três partidas de portões fechados. As outras três partidas do Peixe serão realizadas com liberação parcial de público e sem a presença de torcidas organizadas.