Decisivo no acesso à Série B, Vinícius Leite coleciona golaços pelo Paysandu; assista aos gols

O atacante Vinícius Leite, do Paysandu, marcou um golaço na última quarta-feira (13), na derrota bicolor por 3 a 1, diante do Juventude-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. Esse foi o 100º gol do Papão na história da Copa do Brasil. O jogador está na sua terceira temporada vestindo a camisa alviceleste e tem como características o chute forte de perna direita.

Vinícius Leite é uma das peças principais do Paysandu. O jogador que retornou ao clube no ano passado e foi importante na conquista do acesso à Série B, marcou dois golaços nesta temporada, ambos de fora da área e com o pé direito. O primeiro contra o Rio Branco-AC, nas oitavas da Copa Verde e o segundo na derrota do Papão por 3 a 1 para o Juventude-SC, em um chute de longe e sem chances para o goleiro do Juventude.

Mas Vinícius Leite já vem marcando belos gols faz tempo. O atleta de 30 anos se destacou com a camisa do papão em 2019, na sua primeira passagem pelo clube. Foram 35 jogos neste ano e cinco gols, um deles contra o Remo, que valeu a classificação à próxima fase da Série C, principal característica do atleta.

Em 2020 o jogador marcou quatro gols pelo Papão e depois deixou o clube, após ser contratado pelo Avaí-SC. Em 2023 Vinícius Leite retornou ao Paysandu e foi decisivo na reta final da Série C, onde marcou um golaço diante do Náutico-PE, na Curuzu, além de deixar a sua marca em jogo diante do Botafogo-PB, fora de casa, já pelo quadrangular final.

O “artilheiro dos gols bonitos”, alcunha dada ao ex-jogador Dodô, vem ganhando sentido na carreira de Vinícius Leite. A equipe de O Liberal separou 10 golaços do atleta pelo Papão.

Confira 10 gols bonitos e decisivos de Vinícius Leite pelo Paysandu

Paysandu 1 x 1 Remo

Gol de fora da área de perna direita, no canto de Vinícius, no empate em 1 a 1 com o Remo

Nautico-PE 2 x 2 Paysandu

Gol que abriu o placar em jogo que valia acesso à Série B. A partida terminou em 2 a 2 e Vinícius Leite deixou a sua marca, ao chutar de fora da área e desviar no zagueiro do Náutico e morrer no fundo do gol.

Paysandu 4 x 0 Paragominas

Vinícius Leite foi lançado em profundidade, driblou o goleiro e bateu na saída do goleiro do PFC, pelo Parazão.

Ferroviário-CE 0 x 2 Paysandu

O atacante bicolor recebeu na esquerda, ajustou o corpo e chutou colocado, tirando do goleiro e marcando o primeiro do Papão diante do Ferroviário na Série C.

Paysandu 1 x 0 Remo

Vinícius marcou um golaço na vitória do Papão sobre o Remo, na reabertura oficial do Mangueirão, com um lindo chute de fora da área.

Paysandu 4 x 1 Tuna

O atacante acompanhou a jogada pela esquerda e apareceu livre na área, pegando de primeira e marcando um belo gol.

Paysandu 4 x 2 Náutico

Golaço do atacante que mais uma vez usou a perna direita. Ele acertou um chute forte, no ângulo e virou o jogo para o Papão.

Botafogo-PB 2 x 3 Paysandu

Vinícius Leite pegou sobra na área de primeira e virou o jogo para o Paysandu, diante do Belo, fora de casa, no quadrangular final da Série C do ano passado.

Paysandu 3 x 0 Rio Branco-AC

O atacante do Papão mais uma vez utilizou a perna direita. Ele pegou sobra na frente da área e mandou um chute forte, fazendo o segundo do Paysandu na partida.

Juventude-SC 3 x 1 Paysandu

Na derrota do Paysandu para o Juventude na Copa do Brasil, Vinícius Leite mandou muito bem com um golaço, de fora da área, sem chances para o goleiro do clube gaúcho.