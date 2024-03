Paysandu tem primeiro tempo ruim, perde para Juventude-RS e está eliminado da Copa do Brasil

No primeiro grande teste da temporada, o Paysandu viajou até o sul do país com o objetivo de avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, mas não conseguiu. Em Caxias do Sul-RS, no Estádio Alfredo Jaconi, o Papão foi derrotado por 3 a 1 pelo Juventude-RS. Os gols foram marcados por Gilberto (2x) e Lucas Barbosa para os donos da casa. Vinicíus Leite descontou para o Lobo.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo jogando fora de casa, o Paysandu foi a equipe que tomou conta das ações iniciais ao ocupar o campo do adversário. Aos dois minutos, Edinho recuperou a bola próximo a entrada da área e sofreu falta. Era a chance de abrir o placar, mas Jean Dias cobrou na barreira. E foi só, a tônica da etapa inicial seria outra.

A primeira chegada de perigo do Juventude foi aos 15 minutos com Lucas Barbosa, que recebeu passe de Jadson e, no bico da grande área, chutou forte para o gol. A bola passou rente a trave do goleiro Matheus Nogueira.

Aos 22 minutos da primeira etapa, o volante Gabriel Bispo perdeu a bola em saída de jogo errada, Gilberto recebeu passe em profundidade de Jean Carlos, saiu na cara do gol de Matheus Nogueira e abriu o placar para o Juventude. Na sequência, o preparador de goleiros do Paysandu, Austrália, foi expulso após reclamar de forma acintosa. O Papão pedia impedimento.

Aos 42 minutos, novamente Gilberto. Mais uma vez, o atacante do Juventude recebeu lançamento, desta vez de Lucas Barbosa. Com tranquilidade, o camisa 9 chutou na saída do goleiro e marcou seu segundo gol na partida.

No último lance do primeiro tempo, Jean Dias cruzou para a área e o goleiro Gabriel, do Juventude, colocou para escanteio. Este lance foi uma das poucas chegadas da equipe bicolor no 1º tempo.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa mal começou e o time gaúcho logo ampliou o placar, aos quatro minutos, em lance similar aos outros dois gols, Gilberto recebeu passe em profundidade, mas no momento da finalização foi travado. Na sequência, Lucas Barbosa aproveitou a sobra e marcou o terceiro do Juventude.

Aos 24 minutos, o Papão reagiu com Vinícius Leite e foi um golaço. O camisa 10 bicolor chutou de muito longe, praticamente da intermediária e diminuiu o placar. Lembrou um pouco o tento marcado contra o Remo na reinauguração oficial do Mangueirão, porém de mais longe.

O gol marcado acordou o Paysandu, que passou a agredir mais o adversário e correr atrás do prejuízo. No minuto 28, na grande área, Esli Garcia cortou para o meio, chutou colocado e a bola passou muito perto da meta do goleiro do time Jaconeiro. O Papão chegou novamente aos 38 minutos com Nicolas, que saiu de cara com goleiro, porém Gabriel fez boa defesa. Em seguida, foi marcado impedimento.

Ficha Técnica

Juventude 3x1 Paysandu

Data: 13/03/2024

Hora: 21h30

Local: Estádio Alfredo Jaconi

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistentes: Fernanda Kruger (FIFA-MT) e Daniel Luis Marques (FIFA-SP)

Gols: Gilberto (2x) e Lucas Barbosa (Juventude). Vinícius Leite (Paysandu)



Cartão amarelo: Caíque, Zé Marcos, Alan Ruschel, Rodrigo Sam e Gabriel (Juventude); Val Soares, Nicolas, Lucas Maia, Carlão, Biel, Vinícius Leite e Leandro Vilela (Paysandu).

Cartão vermelho: Não houve.

Juventude-RS: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque (Rodrigo Sam), Jadson e Jean Carlos (Nenê); Lucas Barbosa (Rafael Pinna), Gilberto (Rildo) e Edson Carioca.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Carlão, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo (João Vieira), Val Soares (Leandro Vilela), Edinho (Vinícius Leite) e Robinho (Biel); Jean Dias (Esli Garcia) e Nicolas.