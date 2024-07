Olímpiadas 2024: saiba o horário e onde assistir a cerimônia de abertura dos jogos

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos acontece nesta sexta-feira, 26 de julho, às 14h30 (horário de Brasília), em Paris, na França. O evento marca a abertura das competições e é um momento de cultura e celebração. Além disso, elas inclui diversas tradições que remontam aos Jogos Olímpicos da Antiguidade, como a apresentação da Grécia na abertura e o desfile das nações.

Em 2024, a cerimônia será realizada fora de um estádio pela primeira vez na história. Nesta edição, a abertura ocorrerá ao longo do Rio Sena, com as delegações desfilando em barcos, e será aberta ao grande público. A estimativa é que o evento atraia cerca de 600 mil espectadores e apresente uma combinação única de cultura e esporte.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Por que as Olimpíadas têm esse nome? Conheça a origem!]]

Desde a primeira edição moderna em 1896, as cerimônias evoluíram de eventos simples para produções grandiosas, com investimentos significativos em tecnologia e arte. O intuito da abertura não é apenas promover os esportes, mas também dar visibilidade à cultura e à diversidade, refletindo sobre a história e as tradições do país anfitrião.

Onde assistir

A abertura será transmitida ao vivo pela televisão, na TV Globo e SporTV, no YouTube pela CazéTV e via streaming no aplicativo Globoplay.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)